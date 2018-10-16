Виктор Павлик остановил сбор средств на лечение больного раком сына

Шоу-бизнес

Известный украинский певец Виктор Павлик, у сына которого диагностировали рак позвонков, объявил об остановке сбора средств на его лечение. Об этом известный исполнитель сообщил в Instagram.

«Сбор средств остановлен! Спасибо всем за добрые слова. А кто пишет гадости, пусть Бог вас простит… Я мечтаю о том, чтобы остались лишние деньги, и мы их отдали на лечение тех, кто в этом нуждается. У нас все хорошо, мы в прекрасном настроении и верим только в победу. А я работаю каждый день, без музыки невозможно. Все будет хорошо», — написал Виктор Павлик.

Напомним, 8 октября артист сообщил, что его 19-летнему сыну Павлу поставили диагноз рак позвонков. Чтобы собрать деньги на дорогостоящее лечение, певец обратился за помощью к своим друзьям и поклонникам, написав пост в соцсетях. Буквально за несколько дней необходимую сумму удалось собрать. После успешной операции в столичном институте нейрохирургии парень готовится к реабилитации в Израиле. Это будет стоить примерно 200 тысяч долларов.

«Сейчас сын передвигается с помощью коляски, не ходит, хоть после операции улучшения есть», — сказал Виктор Павлик. Также он выразил уверенность, что все будет хорошо и его сын обязательно станет на ноги.

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