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Известный кот-экстрасенс предсказал в телеэфире пол первенца Меган Маркл и принца Гарри (видео)
Известный в Великобритании кот-экстрасенс предсказал в телеэфире канала ITV пол первенца принца Гарри и Меган Маркл. О будущем пополнении семейства счастливая пара официально объявила 15 октября.
Коту по кличке Феникс предложили еду в мисочках, помеченных розовым и голубым цветом. Кот без колебаний решил подкрепиться из розовой. «О Боже, это девочка… Нет никаких сомнений», — воскликнул телеведущий.
Ранее Феникс уже делал множество предсказаний, подавляющее большинство которых исполнилось. В том числе правильно указал исход ряда матчей на чемпионате мира по футболу.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что «бесчувственная» Меган Маркл довела до слез принцессу Евгению и расстроила тысячи женщин по всему миру.
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И Экстрасенс и подруга принцессы Дианы предсказала крах отношений Меган Маркл и принца Гарри.
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