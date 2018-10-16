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Известный кот-экстрасенс предсказал в телеэфире пол первенца Меган Маркл и принца Гарри (видео)

13:28 16 октября 2018   190
Кот Феникс с мисочками
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Известный в Великобритании кот-экстрасенс предсказал в телеэфире канала ITV пол первенца принца Гарри и Меган Маркл. О будущем пополнении семейства счастливая пара официально объявила 15 октября.

Коту по кличке Феникс предложили еду в мисочках, помеченных розовым и голубым цветом. Кот без колебаний решил подкрепиться из розовой. «О Боже, это девочка… Нет никаких сомнений», — воскликнул телеведущий.

Ранее Феникс уже делал множество предсказаний, подавляющее большинство которых исполнилось. В том числе правильно указал исход ряда матчей на чемпионате мира по футболу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «бесчувственная» Меган Маркл довела до слез принцессу Евгению и расстроила тысячи женщин по всему миру.

Читайте также: Сайт бренда, в платье которого Меган вышла на публику после объявления о беременности, рухнул из-за перегрузки.

И Экстрасенс и подруга принцессы Дианы предсказала крах отношений Меган Маркл и принца Гарри.

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