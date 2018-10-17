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В центре Днепра взорвали банкомат

11:44 17 октября 2018   249
банкомат
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре в ночь на 17 октября группа неизвестных взорвала банкомат «ПриватБанка». Банкомат находился в помещении магазина. Внутрь торгового зала преступники проникли, выведя из строя охранно-пожарную сигнализацию.

Действиями злоумышленников банкомат был полностью разрушен — его подожгли, а затем подорвали. С места преступления банда сбежала до прибытия охраны.

Банк объявил, что за помощь в расследовании готов выплатить денежное вознаграждение. За любую информацию, которая поможет задержать преступников, обещают 75 тыс. гривен.

Напомним, ранее следователи обратили внимание, что современные воры не просто ломают, а взрывают банкоматы, чтобы завладеть наличными. Типовый случай был зафиксирован в Харькове. Там банда совершила нападение на отделение банка, повредила банкомат с помощью самодельного взрывного устройства. После этого подрывники похитили деньги и скрылись.

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