Общество

Закон о равных правах женщин и мужчин на военной службе опубликован в "Голосе Украины"

В среду, 17 октября, в официальном парламентском издании «Голос Украины» опубликовали закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях», который подписал президент Петр Порошенко.

В соответствии с документом, женщины проходят военную службу на равных правах с мужчинами (исключением являются случаи, предусмотренные законом), что включает принятие на военную службу по контракту, назначение на должности, получение воинских званий, выполнение задач военной службы, направление в командировки, привлечение к ответственности за нарушение воинской дисциплины, прохождение военной службы в военном резерве, выполнение воинского долга в запасе и т. д.

С момента вступления в силу документа, будут сняты ограничения относительно прохождения службы военнослужащими-женщинами в запасе (а это до 45 лет для рядовых и сержантов и до 60 лет для военнослужащих высшего офицерского состава). До этого военные-женщины независимо от специальности зачислялись в запас второй категории, а следовательно и предельный возраст пребывания в запасе составлял 40 лет.

Также предусмотрено уравнивание возрастного ценза для женщин и мужчин при приеме на военную службу, унификация принципов назначения в состав суточного наряда, направления в командировку и прохождения военных сборов военнослужащими-женщинами и мужчинами.

Документ вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в параде ко Дню независимости в Киеве 24 августа 2018 года впервые приняло участие подразделение женщин-военнослужащих. Также сообщалось, что в Украине появилась первая женщина-генерал среди военных. 13 октября президентским указом было присвоено звание генерал-майора Людмиле Шугалей — начальнику Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины.

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