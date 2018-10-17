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За первый день работы TruCam на дорогах Украины оштрафовали более двухсот водителей
16 октября, за превышение скорости полиция оштрафовала 231 водителя. Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Координационного совета в Общенациональном Форуме безопасности дорожного движения Владимир Караваев.
«В первый день санкций за превышение скорости оштрафован 231 водитель. В основном за пределами населенных пунктов», — написал он.
Напомним, с 16 октября полиция начала выписывать штрафы за превышение скоростного режима на дорогах. В частности, за превышение скорости на 20 км/ч водителю грозит наказание в виде штрафа в 255 гривен, а за превышение на 50 км/ч — 510 гривен.
Как ранее писали «ФАКТЫ», пока на украинских дорогах работает всего 25 лазерных приборов, которыми патрульные измеряют скорость автомобилей. Поэтому они сейчас в основном используются на трассах государственного значения, а также в больших городах (в столице приборы появились на проспектах Победы и Бажана). В то же время в полиции уверяют, что патрульные с приборами не останутся стоять на одном и том же месте, а будут все время менять дислокацию.
Одновременно с этим в столичные власти утвердили список из 17 улиц, где с 1 апреля по 1 ноября скоростной режим повысят до 80 км/ч.
Вслед за американскими приборами TruCAM на украинских дорогах могут появиться и другие, которые будут устанавливаться в салоне патрульных авто.
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