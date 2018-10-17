Беременная Регина Тодоренко сделала откровенное признание

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая вскоре станет мамой, сделала откровенное признание. Она впервые рассказала о самом трогательном моменте — как она призналась жениху Владу Топалову, что у них будет ребенок. Певица и телеведущая сделала это со свойственным ей чувством юмора. Регина положила тест на беременность в банку икры.

«Когда я узнала, что беременна, была безумно счастлива и решила сделать ему сюрприз: положила тест в коробку с банкой икры, якобы рыба наметала икру. По всей комнате расставила видеокамеры, чтобы снимать его реакцию, накрыла на стол и стала ждать. День у Влада не задался, он был простужен и вернулся домой в плохом настроении. И вот мы сидим за столом, и я прошу помочь мне с банкой икры. Он открывает коробку, спокойно откладывает тест в сторону и берется за банку. Я смотрю на него и говорю: «Тебе что, каждый день приносят положительный тест на беременность?» — рассказала Регина.

Оказалось, Влад не сразу понял, что это был тест, но когда сообразил, то очень обрадовался.

Напомним, летом Влад Топалов подарил Регине кольцо и сделал предложение. Однако играть свадьбу будущие родители пока не собираются. Скорее всего, сделают это после рождения малыша. Известно, что в звездном семействе появится сын.

В одном из постов Регина пожаловалась, что уже изрядно устала. Но сбавлять обороты пока не собирается. На днях она с Владом посетила благотворительный бал, где блистала в роскошном наряде.

«Сегодня впервые была на балу в компании самого прекрасного принца Влада Топалова. Он позвал меня на сцену, признался в любви и спел для меня песню. И как после такого не верить в сказки?! Хочется, чтоб это длилось вечность!» — написала счастливая Регина.

Ее состояние немного омрачил неприятный инцидент. На парковке телеведущую не заметил водитель, который ехал назад, и зацепил ее. Телеведущая не пострадала, но очень испугалась.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Регина Тодоренко впервые рассказала о наркозависимости будущего мужа.

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