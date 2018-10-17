- 14:37 Уличные ярмарки в Киеве с 17 по 21 октября: названы адреса
- 14:29 Переговорщик Украины в Минске сделал важное заявление по миротворцам на Донбассе
- 14:19 Беременная Регина Тодоренко сделала откровенное признание
- 14:18 В трагическом ДТП с украинскими детьми в Беларуси обвинили школьную учительницу
- 14:18 Самая сексуальная байкерша России погибла в ДТП
- 14:13 Трупов полно: рассказ директора техникума о взрыве в Керчи
- 14:09 Под Марьинкой погиб 20-летний украинский минометчик
- 14:05 Силовики Путина назвали причину взрыва в техникуме Керчи
- 14:01 Под Верховной Радой облили неизвестной смесью двух нардепов: в сеть попало видео
- 13:48 Юлия Тимошенко присоединилась к заседанию саммита Римского клуба
Беременная Регина Тодоренко сделала откровенное признание
Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая вскоре станет мамой, сделала откровенное признание. Она впервые рассказала о самом трогательном моменте — как она призналась жениху Владу Топалову, что у них будет ребенок. Певица и телеведущая сделала это со свойственным ей чувством юмора. Регина положила тест на беременность в банку икры.
«Когда я узнала, что беременна, была безумно счастлива и решила сделать ему сюрприз: положила тест в коробку с банкой икры, якобы рыба наметала икру. По всей комнате расставила видеокамеры, чтобы снимать его реакцию, накрыла на стол и стала ждать. День у Влада не задался, он был простужен и вернулся домой в плохом настроении. И вот мы сидим за столом, и я прошу помочь мне с банкой икры. Он открывает коробку, спокойно откладывает тест в сторону и берется за банку. Я смотрю на него и говорю: «Тебе что, каждый день приносят положительный тест на беременность?» — рассказала Регина.
Оказалось, Влад не сразу понял, что это был тест, но когда сообразил, то очень обрадовался.
Напомним, летом Влад Топалов подарил Регине кольцо и сделал предложение. Однако играть свадьбу будущие родители пока не собираются. Скорее всего, сделают это после рождения малыша. Известно, что в звездном семействе появится сын.
В одном из постов Регина пожаловалась, что уже изрядно устала. Но сбавлять обороты пока не собирается. На днях она с Владом посетила благотворительный бал, где блистала в роскошном наряде.
«Сегодня впервые была на балу в компании самого прекрасного принца Влада Топалова. Он позвал меня на сцену, признался в любви и спел для меня песню. И как после такого не верить в сказки?! Хочется, чтоб это длилось вечность!» — написала счастливая Регина.
Ее состояние немного омрачил неприятный инцидент. На парковке телеведущую не заметил водитель, который ехал назад, и зацепил ее. Телеведущая не пострадала, но очень испугалась.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Регина Тодоренко впервые рассказала о наркозависимости будущего мужа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».