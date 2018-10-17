Синоптик рассказала, в каких регионах похолодает на выходных

Украина

На территории Украины продолжает царить антициклон и связанные с ним рекордные температуры воздуха. Тепло будет и в четверг, 18 октября — до 18−24 градусов по всей территории страны. Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве в четверг и в пятницу удержится солнечная теплая погода с температурой воздуха около 20 градусов.

Но уже в субботу, 20 октября, сначала на Западе, а затем и в большинстве областей Украины дневная температура воздуха снизится до 9−13 градусов. Высокую температуру (до 20−23 градусов тепла) будут удерживать только Юг и Юго-Восток Украины.

В воскресенье, когда уже везде будет 9−12 градусов, на Юге и Юго-Востоке еще побудет 12−16 градусов.

«А то уже температура воздуха начала бить рекорды, как, например, вчера в Киеве, когда столбики термометров взобрались аж за 100-летние показатели. Было в столице 23 градуса тепла», — отметила синоптик.

Подробнее о прогнозе погоды на вторую половину осени читайте на «ФАКТАХ» в ближайшее время.

Напомним, в среду, 17 октября, по всей Украине будет без осадков, солнечно и тепло: + 17 + 22 градуса, местами до +23, +24 градусов.

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