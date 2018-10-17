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Украинцы получили возможность бесплатной вакцинации: подробности решения
Кабинет министров утвердил решение, в соответствии с которым проведение бесплатной вакцинации станет возможным
Кроме того, иммунобиологическими препаратами, закупленными за бюджетные средства, обеспечат все родильные дома вне зависимости от формы собственности.
Постановление предусматривает перераспределение бюджетных средств и позволит еще до конца этого года передать на дополнительную закупку вакцин еще 1 млрд гривен. Это станет возможным с введением механизма «молчаливого согласия» — если региональные органы власти не будут возражать против урезания финансирования — в течение пяти рабочих дней по молчаливому согласию средства будут перенаправлены на наименее обеспеченные программы.
Также оговорено, что лекарственные средства и изделия медназначения, закупаемые за средства бюджета, должны распределяться областными департаментами здравоохранения между медицинскими учреждениями в течение трех рабочих дней, сообщает Интерфакс-Украины.
Ранее Минздрав разъяснил, как правильно выбрать вакцину против гриппа, которые уже начали поступать в аптеки, и какие штаммы вируса будут активны в новом эпидемическом сезоне.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!