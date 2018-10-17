Украинцы получили возможность бесплатной вакцинации: подробности решения

Здоровье

Кабинет министров утвердил решение, в соответствии с которым проведение бесплатной вакцинации станет возможным в т. ч. в частных клиниках, а также у врачей, работающих как частные предприниматели. Все они получают доступ к вакцинам, закупленным за бюджетные средства, сообщила на заседании правительства и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

Кроме того, иммунобиологическими препаратами, закупленными за бюджетные средства, обеспечат все родильные дома вне зависимости от формы собственности.

Постановление предусматривает перераспределение бюджетных средств и позволит еще до конца этого года передать на дополнительную закупку вакцин еще 1 млрд гривен. Это станет возможным с введением механизма «молчаливого согласия» — если региональные органы власти не будут возражать против урезания финансирования — в течение пяти рабочих дней по молчаливому согласию средства будут перенаправлены на наименее обеспеченные программы.

Также оговорено, что лекарственные средства и изделия медназначения, закупаемые за средства бюджета, должны распределяться областными департаментами здравоохранения между медицинскими учреждениями в течение трех рабочих дней, сообщает Интерфакс-Украины.

Ранее Минздрав разъяснил, как правильно выбрать вакцину против гриппа, которые уже начали поступать в аптеки, и какие штаммы вируса будут активны в новом эпидемическом сезоне.



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