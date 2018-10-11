Как правильно выбрать вакцину против гриппа: советы Минздрава

Здоровье

Учитывая начавшийся эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ, Минздрав рекомендует сделать вакцинацию против опасного заболевания. В первую очередь, совет адресован группам риска: медицинским работникам, беременным, людям старше 65 лет, лицам с хроническими заболеваниями, при которых повышается риск осложнений от гриппа.

В новом эпидсезоне в Украине будут циркулировать три штамма гриппа — вирусы, подобные A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09, A/Singapore/INFIMH-16−0019/2016 (H3N2) и B/Colorado/06/2017. Сформировать иммунитет к опасным штаммам помогут две вакцины: французская «Ваксигрип Тетра» (производитель компания «Санофи») и южнокорейская «Джис Флю».

В Минздраве характеризуют обе вакцины как качественные и безопасные. Разница между ними заключается в целевых группах. Вакциной «Ваксигрип Тетра» можно прививать детей от трех лет, а вакциной «Джис Флю» — с шести месяцев. Ориентировочная стоимость вакцин составит от 250 до 350 грн.

В аптеки уже начали завозить препараты против гриппа. В розницу должны поступить 350 тыс. доз вакцины.

Напомним, по последним данным заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне — как и бывает обычно в начале сезона. За неделю с 1 по 7 октября гриппом и ОРВИ заболело 143 052 человека. Ежегодно в Украине регистрируется около 6 млн случаев инфекционных заболеваний, 98% из которых приходится на грипп и ОРВИ. В прошлом эпидсезоне от осложнений гриппа умерли семь человек. Ни один из них не был привит против опасной инфекции.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала мифы о том, что против гриппа можно защититься народными средствами: луком, чесноком, лимоном, витамином С, оксолиновой мазью, бальзамом «Звездочка».

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