Смертельное ДТП под Киевом: фото и подробности

Происшествия

В Киевской области на дороге между Броварами и Калиновкой произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, автомобиль «Тойота Карола» сбил мужчину, который переходил проезжую часть вне отметки перехода, и съехал в кювет. Пешеход скончался, трое мужчин, которые находились в машине, с различными травмами госпитализированы. Об этом сообщили в полиции Киева.

«Патрульные полицейские, работавшие на месте аварии, предварительно установили, что около часа ночи на втором километре автодороги „Калиновка — Бровары“ автомобиль „Тойота Карола“ совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу на расстоянии около 70 метров от пешеходного перехода. В результате происшествия автомобиль съехал в кювет и ударился в дерево», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 37-летний водитель с тяжелыми травмами находится в реанимационном отделении. В больницу госпитализировали и двух пассажиров «Тойота Карола». Пешеход, личность которого пока не установлена, погиб на месте.

Причины ДТП также будут установлены после проведения экспертиз и расследования.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП возле ТРЦ Sky Mall в Киеве, в котором погибли два человека, пять с различными травмами были госпитализированы. Водителю автомобиля, который стал виновником этого ЧП, грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

А 14 октября в центре Киева произошло трагическое ДТП. «Мерседес», который двигался в сторону Почтовой площади по улице Набережно- Крещатицкой, не вписался в поворот возле Гаванского моста и влетел в отбойник. В результате погиб сам водитель и одна из пассажиров — 18-летняя девушка. Еще один пассажир был госпитализирован. Остальные двое молодых людей отделались стрессом.

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