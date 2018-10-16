Смертельное ДТП возле Sky Mall в Киеве: всплыли шокирующие подробности о водителе

Происшествия

Водитель автомобиля SEAT, который 13 октября совершил ДТП с человеческими жертвами у торгово-развлекательного центра SKY MALL в Киеве, взят под стражу без права на залог. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

В результате расследования установлено, что водитель Seat Leon еще в 2017 году был лишен на 10 лет права управления автомобилем! Тем не менее спокойно продолжал ездить. В тот день он мчался по проспекту Шухевича со скоростью около 180 километро в час! И, конечно, не успел отреагировать на маневр автомобиля KIA Carens, который двигался с ним в одном направлении. В результате Seat столкнулся с KIA, после чего врезался в электроопору. Детали машин разбросало на сотни метров.

В результате столкновения две молодые женщины, которые находились в автомобиле Seat, погибли на месте происшествия. Еще пять человек, среди которых три пассажира Seat, водитель-нарушитель и водитель автомобиля KIА, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

«По ходатайству прокуратуры Киева Шевченковским райсудом столицы избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей 28-летнему водителю», — написал Лысенко.

Напомним, ДТП произошло 13 октября 2018 вблизи ТРЦ Sky Mall на проспекте Шухевича.

Водителю-нарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о кровавом ДТП под Киевом на автодороге М-07 Киев-Ковель, когда Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Skania. В результате ДТП водитель и два пассажира Volkswagen погибли на месте происшествия.

А 14 октября в начале пятого утра в центре Киева произошло трагическое ДТП. «Мерседес», который двигался в сторону Почтовой площади по улице Набережно- Крещатицкой, не вписался в поворот возле Гаванского моста и влетел в отбойник. В результате погиб сам водитель и одна из пассажиров — 18-летняя девушка. Еще один пассажир был госпитализирован. Остальные двое молодых людей отделались стрессом.

Также сообщалось, что со вторника, 16 октября, полицейские начнут выписывать штрафы за превышение скорости на дорогах, а не только предупреждать водителей-нарушителей . За превышение скоростного режима на 20 км/ч водителю грозит наказание в виде штрафа в 255 гривен, а за превышение на 50 км/ч придется заплатить уже 510 гривен.

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