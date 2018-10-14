Жуткое ДТП с «Мерседесом» в центре Киева: есть погибшие (фото)

Происшествия

14 октября в начале пятого утра в центре Киева произошло трагическое ДТП. «Мерседес», который двигался в сторону Почтовой площади улице по Набережно- Крещатицкой, не вписался в поворот возле Гаванского моста и влетел в отбойник.

В салоне машины находились четыре пассажира. Предварительно выяснилось, что молодые люди гуляли, когда возле них остановился автомобиль и водитель попросил рассказать, как проехать к магазину. Затем предложил подвезти веселую компанию. К сожалению, до магазина они не добрались. Увидев полицейскую машину, водитель прибавил скорость.

В результате погиб сам водитель и одна из пассажиров — 18-летняя девушка. Еще один пассажир был госпитализирован. Остальные двое молодых людей отделались стрессом. Один из них и рассказал, как все произошло. Подробнее обстоятельства трагедии установит следствие.

Под утро 14 октября в Соломенском районе столицы произошло еще одно дорожное ЧП, которое лишь чудом обошлось без жертв. Предварительная версия случившегося такова. «Хонда» ехала по Борщаговской в сторону улицы Гетьмана. Перед Индустриальным путепроводом водитель потерял управление. Наскочив на бордюр, авто взмыло в воздух и, пролетев несколько десятков метров, приземлилось на тротуар. К счастью, в столь раннее время там никого не было.

Водителю повезло: мимо как раз проезжали сотрудники патрульной полиции. Они бросились к машине, вытащили водителя, который находился без сознания, оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали «скорую». Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские рассказали, что от водителя был слышен запах спиртного. Однако без результатов экспертизы говорить об опьянении не стали. Единственное, что не вызывает сомнений, это превышение допустимой скорости. Начато расследование.





Как сообщали «ФАКТЫ», накануне в Черновцах девушка-водитель попала в аварию, снимая за рулем видео для Instagram

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»

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