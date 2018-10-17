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Стало известно, когда выйдет продолжение сериала «Школа»

16:08 17 октября 2018   55
Школа
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

На прошлой неделе завершилась первая часть второго сезона украиноязычного сериала «Школа» о проблемах подростков. Финал фильма стал горячей темой для обсуждения в соцсетях. Ведь главные герои во время похода в кинотеатр попали в огненную ловушку: оказались закрытыми в зале горящего здания. Как сложатся их судьбы, станет известно в заключительной части второго сезона «Школа. Выпускной». Премьера ленты состоится следующей весной на телеканале «1+1».

Новые серии станут решающими в жизни героев сериала.

«Мы расскажем, как сложилась жизнь главных героев после пожара и раскроем актуальный вопрос для подростков — выбор будущей профессии и поступления в университет. Наши герои также пройдут все испытания выпускного класса, но вместе с этим, они продолжат борьбу за популярность среди сверстников и любовь. Пожар станет точкой отсчета в жизни любимцев зрителей, после которой они изменят свои взгляды на жизнь. Например, все поменяется настолько, что конкурентки Лола и Ника станут лучшими подругами. Также станет ясно, удастся ли спасти беременную Дарину Петровну, которая пошла в эпицентр огня, чтобы найти Тоху, и с кем останется Екатерина Анатольевна», -- рассказала продюсер Ольга Слисаренко.

Напомним, сериал «Школа» — первый украиноязычный сериал об актуальных проблемах подростков. Главные роли в сериале «Школа» исполняют Янина Андреева, Никита Вакулюк, Алена Курта, Елизавета Василенко, Александр Петренко, Ирина Кудашова, Анна Тринчер, Карина Чернявская, Олег Выговский, Богдан Осадчук, Данил Черкасс (Вегас).

Ранее в откровенном интервью «ФАКТАМ» Лиза Василенко рассказала о романтиических отношениях между актерами.

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