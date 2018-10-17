Не хотела в тот вечер идти на позицию: на Донбассе попрощались с 19-летней Алесей Баклановой

Украина

В нынешнем году село Караван-Солодкий Марковского района Луганской области не праздновало День защитника Украины. Торжества отменили из-за траура: в этот день тут хоронили 19-летнюю Алесю Бакланову, бойца 1-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады. Алеся погибла 10 октября в одной из самых горячих точек сегодняшней передовой — на шахте Бутовка под Донецком. Вечером пошла на дежурство, во время обычного обхода заглянула в тепловизор и упала замертво, сраженная вражеской пулей. О том, какой была эта храбрая девушка, о чем мечтала, чего боялась и зачем пошла в армию, «ФАКТАМ» рассказали ее родные, друзья и побратимы.

Алесю Бакланову с детства привлекали мальчишеские забавы: машины, мотоциклы, техника. Глядя, как она — худенькая, стриженная под мальчика, — гоняет по селу на байке, местные жители говорили: «Девочка — огонь». С началом войны Алеся организовала в школе группу помощи бойцам АТО, плела маскировочные сети для фронта. Получив аттестат, поступила в Старобельский колледж Луганского национального аграрного университета, на факультет «Технологии производства и переработки продукции животноводства».

— Леся у нас училась два с половиной года, пришла сразу после 9-го класса, — объяснила сайту «Обозреватель» завуч колледжа Елена Роводаян. — Она всегда была такая позитивная, общительная и настроена на борьбу. То, что Леся собралась служить, мы узнали уже перед ее уходом, когда она переводилась на заочный. Пояснила, что так внутренне чувствует, что ей нужно идти воевать. Она и в жизни была такая, одевалась как мальчишка, но очень хорошая девушка. Нам очень жаль, конечно…

— Ее мама не хотела отпускать, горько плакала в военкомате, когда Леся записывалась добровольцем, — рассказала «ФАКТАМ» девушка-побратим Баклановой, просившая не называть ее имени. - А сама Леся, хоть и была тихая, скромная, сумела настоять на своем и убедила родителей отпустить ее на фронт.

— Характер у сестры железный, — рассказывает «ФАКТАМ» брат погибшей девушки Константин Бакланов. — Спорить с ней было бесполезно. Там было так: либо армия, либо ничего. Леся действительно очень хотела служить, воевать. И никогда не жалела о своем выборе, ни на что не жаловалась.

* Алеся Бакланова и ее брат Константин

— Леся была образцовым солдатом, — вздыхая, говорит командир роты 92-й бригады, в которой служила Бакланова, Владимир Якобчук. - Вы ведь понимаете, солдат, даже тот, кто добровольно пришел в военкомат, до 20 лет имеет полное право не ехать в АТО.

Но Леся сразу заявила, что она в армию пошла не затем, чтобы в штабе штаны просиживать и бумажки носить. Написала рапорт, что хочет защищать страну и свою родную Луганщину с оружием в руках. И, надо сказать, это была не просто бравада. Малая (мы все так называли Лесю) была образцовым солдатом. Получила приказ — спокойно, без нервов, без суеты исполнила. И, в отличие от многих, кто отпрашивается во внеурочные отпуска, что ни день сказывается больным (есть в армии и такие товарищи), Леся никогда не пожаловалась на недомогание, простуду. Шла в дежурство наравне со всеми, даже окопы рыла вместе с ребятами. А вот от кухни ее надо было держать подальше, — грустно улыбается. — Не ее это было. Равно как и всякие шуры-муры-кавалеры. Это Лесю не интересовало. Она со своей короткой стрижкой и внешне на пацана была похожа, особенно в военной форме. И скромная, молчаливая — слова не вытянешь. Хотя среди друзей открывалась, была душой компании, на гитаре играла.

— У меня никогда не было друга ближе, чем Леся, — рассказывает гранатометчик 92-й бригады Виталий Кулинич. — Мы познакомились в роте, когда наше подразделение приехало с АТО на базу. Вечером, когда появилось свободное время, сходили компанией в боулинг поиграть, попеть в караоке. С Лесей интересно было, весело. Через пару месяцев мы так подружились, что стали неразлейвода. Она была очень душевная, добрая. Когда я узнал, что моя жена беременна, сразу сказал Лесе, что она — моя будущая кума. Потом родилась моя доченька Вероника. Я уехал в отпуск, 28 сентября Леся приехала к нам на Полтавщину в гости. На следующий день мы окрестили малышку, кума еще пару дней погостила у нас и вернулась на фронт. А я остался дома. Когда 10 октября мне позвонили и сказали, что ее больше нет, просто не поверил. До сих пор не верю, хотя на похоронах был…

— Она сейчас должна была сидеть на парах в своем колледже, — говорит заместитель командира роты с позывным «Югович». — Как раз на следующий день, 11 октября, Лесе нужно было ехать сдавать сессию, уже и документы она все оформила. Накануне мы смеялись, шутили, так все хорошо было…

— У Леси было предчувствие беды, — продолжает Виталий Кулинич. — Ребята, которые 10 числа находились рядом с ней, говорили, что она очень не хотела заступать на дежурство. Прежде такого никогда не было. А тут она такая: «Как же не хочется идти на пост!» Это последнее, что Леся сказала.

— Со мной она не делилась никакими плохими предчувствиями, — говорит брат погибшей. — Мы в тот день по телефону обсуждали мой предстоящий день рождения. Леся сказала, что подробно все обсудим, когда она приедет. А наутро я узнал, что случилась беда.

— Вечером 10 октября Леся отправилась на позицию вместе с напарником, — говорит Владимир Якобчук. — Подошла к бойнице глянуть в тепловизор. Ее не было две-три минуты. Напарник, который находился в тот момент за другой бойницей, забеспокоился, пошел к ней. А она лежит… И звука никакого не слышали. Расстояние до вражеских позиций у нас минимальное — метров 300−400. С той стороны прилетела пуля, зацепила бруствер и расслоилась. Один осколок попал в подбородок, другой — в глаз и вышел аж в ключице, разорвав внутренности. Леся умерла моментально. Конечно, жалко ее очень. Но своим поступком эта маленькая хрупкая девочка показала пример мужикам, которые сидят на гражданке и, лежа на диване, разглагольствуют о любви к Украине и пишут всякие «умные» посты в соцсетях. Для того чтобы любить страну, громкие слова не нужны. Нужны поступки.

Алесю Бакланову похоронили в родном селе. Сослуживцы в знак особой любви купили для нее белоснежный гроб и пронесли его на плечах по улицам Караван-Солодкого. По давней традиции, последнюю дань погибшей отдали воинским салютом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Вооруженных силах Украины обнародовали имя бойца, погибшего на Донбассе от выстрела снайпера 15 октября. Погибший — старший сержант 8-го батальона 10-й горно-стрелковой бригады Антон Моспан с позывным «Тигр».

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