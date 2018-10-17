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Самолет с Меланией Трамп на борту совершил экстренную посадку (фото, видео)

17:43 17 октября 2018   167
Мелания Трамп
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

У Мелании Трамп, возмущенной видеоклипом американского рэпера T. I., новые неприятности. Правительственный самолет, на борту которого находилась первая леди США, совершил экстренную посадку, спешно вернувшись на базу Эндрюс в штате Мэриленд. Это произошло через десять минут после вылета самолета с базы — когда в салоне возникло сильное задымление и начал чувствоваться запах гари. Супруге Дональда Трампа и сопровождавшим ее журналистам пришлось закрывать лица влажными полотенцами.

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Мелания собиралась лететь в Филадельфию. Продолжить свое путешествие она смогла лишь спустя 50 минут после вынужденной посадки, когда ей предоставили другой самолет.

Как сообщает US Today, причиной ЧП стала некая «техническая неисправность». По словам представителя Мелании Стефани Гришэм, «все в порядке и все в безопасности».

Ранее в США разбился автомобиль с Хиллари Клинтон.

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