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- 18:17 Киевская афиша: 18–24 октября
Киевская афиша: 18–24 октября
В Национальной опере имени Тараса Шевченко:
18 октября — балет «Юлий Цезарь»,
19 и 20 октября — премьера балета «Дети ночи: послеполуденный сон»,
21 октября в 12:00 — балет «Буратино», в 19:00 — опера «Наталка Полтавка»,
23 октября — балет «Спартак»,
24 октября — концерт «Алексей Ботвинов и Бурхан Очал. Перезагрузка-2».
Начало в 19:00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 грн.
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С 18 по 21 октября в Музее книги и книгопечатания Украины проходит фестиваль украинской детской книги «Азбукове Королівство Магів і Янголів». В программе: мастер-классы, встречи с украинскими писателями и презентации новых книг, выступление Театра теней, средневековые танцы и древняя музыка от группы «Хорея Козацька». В рамках фестиваля состоится выставка работ классиков книжной иллюстрации Юрия Чарышникова, Григория и Сергея Якутовичей, Марии Котляревской, Надежды Лопуховой, Юрия Северина «Ілюстрація. Українське ретро».
Адрес: ул. Лаврская, 9.
Цена: 10—50 грн.
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20 октября в 15:00 в библиотеке имени Ивана Котляревского пройдет вечер романса «Тендітні співи тихої печалі». С авторской программой выступит Наталия Кривец.
Адрес: ул. Максима Берлинского, 4.
Вход свободный.
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22 октября в 19:00 в Доме образования и культуры «Мастер Класс» в рамках проекта «7 недель с Кирой» состоится показ фильма Киры Муратовой «Кукла».
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 57б.
Вход свободный (предварительная регистрация).
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23 октября в 19:00 пройдет презентация книги Юрия Андруховича, Александра Бойченко и Ореста Друля «Ворохтаріум. Літературний тріалог з діалогом і монологами».
Вход свободный.
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До 23 октября в Национальном музее украинского народного декоративного искусства можно посетить выставку-перформанс Александра Ройтбурда «Копии для подмены». Работы выполнены в духе супрематизма Малевича.
Адрес: ул. Лаврская, 9, корп. 29.
Цена: 10—40 грн.
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Туристическая компания PRO Ukraine проводит бесплатные экскурсии: 18 октября в 15:30 — «Яркие имена и яркая архитектура на улице Олеся Гончара» (сбор на углу улиц Большая Житомирская и Олеся Гончара); в 18:30 — «По следам „Белой гвардии“ Булгакова» (сбор возле памятника Михаилу Грушевскому, рядом с Домом учителя). 19 октября в 19:00 — «Люди и судьбы на площади Контрактовой» (сбор у фонтана «Самсон» на Контрактовой площади). 20 октября в 11:00 и 22 октября в 17:00 — «Прогулка парками на склонах Днепра» (сбор возле входа в Мариинский парк со стороны метро «Арсенальная», под аркой). 20 октября в 12:00 — «Образовательная прогулка по Бульварно-Кудрявской» (сбор возле входа в Дом художника); 20 октября в 16:00 и 23 октября в 17:00 — «Лукьяновка, которую вы не знали» (сбор в вестибюле выхода из метро «Лукьяновская»). 21 октября в 14:00 — «Подол, путешествие в прошлое и современность» (сбор возле памятника Григорию Сковороде, метро «Контрактовая площадь». 21 октября в 14:00 и 24 октября в 16:00 — «Аристократические Липки — дыхание прошлого» (сбор на смотровой площадке возле Мариинского дворца). 21 октября в 15:30 — «По следам ярких личностей на улице Богдана Хмельницкого» (сбор возле входа в ЦУМ на углу улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого). 25 октября в 15:30 — «Историческая прогулка по бульвару Шевченко» (сбор на улице Крещатик, возле пьедестала бывшего памятника Ленину).
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Бесплатно можно посетить: 18 октября — Музей выдающихся деятелей украинской культуры Леси Украинки, Николая Лысенко, Панаса Саксаганского, Михаила Старицкого (ул. Саксаганского, 97/95б/95). 24 октября — Национальный музей литературы Украины (ул. Богдана Хмельницкого, 11); литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко (ул. Тараса Шевченко, 8а); Национальный заповедник «София Киевская» (ул. Владимирская, 24, для пенсионеров).
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