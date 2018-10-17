Происшествия

Кто бы сомневался: пропагандисты Путина оперативно нашли виновных в теракте в Керчи

Российские пропагандисты оправдали предположения экспертов в Украине о том, что в теракте в политехническом колледже Керчи, совершенном 17 октября, обвинят украинцев.

В эфире государственного телеканала Россия-1 украинский след инцидента в Керчи стал едва ли не главной темой. Эту версию обсуждали в ток-шоу.

Напомним, взрыв в Керченском политехническом колледже прогремел около полудня 17 октября, он унес 19 человеческих жизней.

После случившегося на полуострове объявили режим чрезвычайной ситуации, в самой Керчи закрыли все школы и детские садики.

В комментарии «ФАКТАМ» военный эксперт Олег Жданов рассказал, что теракт в Керчи был организован российскими спецслужбами, как и взрывы на Каширском шоссе в Москве.

«После тех терактов было создано общественное мнение и началась вторая чеченская кампания. Это одно лекало, один шаблон», — сказал эксперт.

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