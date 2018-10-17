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Новая украинская комедия побила рекорд в прокате
Новая украинская комедия «Скажене весілля» («Бешеная свадьба») установила новый рекорд кассовых сборов среди украинских художественных фильмов — ее посмотрели почти 360 тысяч зрителей кинотеатров. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино.
Общая выручка от продажи билетов составила 30,79 млн гривен.
«Эти цифры стали абсолютным рекордом среди игровых фильмов украинского производства», — прокомментировали в Госкино.
В свою очередь компании-производители фильма «Прототип продакшн» и FILM.UA сообщили, что количество проданных билетов растет уже вторую неделю, что является прецедентом для украинского игрового кино.
«Впервые в истории современного украинского игрового кино, когда на вторую неделю проката растет количество проданных кинотеатральных билетов», — отмечается в сообщении.
Отметим, что комедия «Скажене весілля» была создана при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, которое в настоящее время поддерживает съемки фильма по сценарию осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова «Номера».
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