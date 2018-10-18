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- 0:23 Готовились слить грязь на Украину: Цимбалюк рассказал о реакции росСМИ на расстрел в Керчи
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Готовились слить грязь на Украину: Цимбалюк рассказал о реакции росСМИ на расстрел в Керчи (видео)
Российские средства массовой информации готовились к тому, чтобы обвинить Украину в организации терактов в Керчи, и испытали разочарование после того, как правоохранители переквалифицировали «теракта» в «убийство двух и более лиц». Об этом в эфире «Прямого» рассказал известный журналист Роман Цимбалюк.
«После того, как стало известно, что произошел взрыв, и было непонятно, что это, но стали поступать сообщения о том, что это теракт, сразу начала здесь расти напряжение. И сначала об этом забросили на шоу „60 секунд“, что это обязательно должна была сделать Украина. и дальше эта истерия нарастала-нарастала. И казалось бы, еще бросить только спичку, и для этого достаточно было, чтобы кто-то из официальных органов власти сказал, что это теракт, и сразу понятно, что вся эта грязь спустили бы на Украину», — сообщил он.
Когда же Следственный комитет переквалифицировал статью из «теракта» на «убийство двух и более лиц», даже кремлевские эксперты и пропагандисты, они были немного разочарованы, сказал Цимбалюк.
«Ведь, казалось бы, все условия созданы, замечательный информационный повод, а тут … Это фактически очень трагическая ситуация, но ее очень трудно присоединить к геополитическим раскладам. И, как написал одна из кремлевских „говорящих голов“, мстить никому не нужно. И чувствовалось какое-то сожаление по этому поводу», — рассказал он.
По мнению Цимбалюка, тема трагедии в оккупированной Керчи будет быстро снята с российского телевидения: в случае «бытовухи» российский телевизор работает таким образом, что сегодня эта тема обсуждаема, а завтра о ней начнут забывать.
«Потому что в царстве Путина, которое, как они считают, распространяется в том числе на оккупированную Керчь, должно быть все спокойно. И поэтому тема будет максимально быстро снята с повестки дня», — считает Цимбалюк.
Цимбалюк отметил, что такое событие даже российские власти не могут игнорировать. И они сегодня отработают по максимуму и дальше будут искать информационные поводы, чтобы перекрыть этот ужас.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», около полудня 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в местном политехническом техникуме. Организатор атаки на колледж — 22-летний житель Керчи — покончил с собой. По последним данным, погибло 19 человек, пострадали 53 человека. Из них 12 человек остаются в тяжелом состоянии. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.
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