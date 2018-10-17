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Появилось фото подозреваемого в керченском теракте
В Сети обнародовали фотографию парня, который, вероятно, устроил стрельбу в политехническом колледже в Керчи.
«Фотография предполагаемого террориста, который по версии Mash объявлен в розыск», — пишет в Twitter «Эхо Москвы». Издание также сообщает, что МЧС РФ готовит несколько бортов к вылету в Керчь. Из Сочи и Ростова-на-Дону должны вылететь три вертолета Ми-8 с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту. Помимо этого, готовят Ил-76 для эвакуации. По некоторым данным, парня нашли мертвым на втором этаже техникума. Было ли это самоубийством, не уточняется.
Напомним, в оккупированном Крыму в керченском политехническом колледже прогремел взрыв. Очевидцы сообщают о множестве пострадавших среди учащихся. На данный момент число погибших возросло до 13 человек. Говорят также о 50 пострадавших. К месту взрыва прибыли бригады скорой помощи. Реанимобилями в больницы доставлены 18 человек.
По одной из версий, причиной ЧП стал взрыв газа, а эпицентром взрыва была столовая техникума. Хотя местные жители в соцсетях сообщают, что колледж был не газифицирован.
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