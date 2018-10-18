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Последний теплый день: синоптик рассказала о резкой перемене погоды
Хотя украинцам не обещали второго «бабьего лета», погода продолжает радовать последними теплыми, сухими и солнечными деньками, после которых придут дожди и похолодание. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра будет едва ли не последний день такого теплого и солнечного воздуха с температурой + 17 + 23 градуса. Но на Западе Украины уже похолодает, увеличится облачность и даже на Закарпатье и вокруг гор возможны первые дожди.
Синоптик уточняет, что в течение субботы-воскресенья «похолодание подвинет теплый воздух». 21 октября в западных и северных областях пройдут небольшие дожди.
На следующей неделе, по словам Диденко, «начиная со вторника, и дальше, по предварительным прогнозам, нормы для начала отопительного сезона уже точно будут».
В Киеве со вторника-среды ночью будет достаточно холодно — 3 + 5, днем +10 + 11 градусов. Во второй половине недели ожидается еще более низкая температура воздуха.
А завтра в столице еще будет +18, +19 градусов и без осадков. В субботу 15 градусов. В воскресенье облачно и + 11 + 13 градусов.
«Набирайте сегодня побольше солнца», — советует синоптик.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что тепло, принесенное в Украину антициклоном Viktor, постепенно уходит и на смену ему придет похолодание. Первыми его ощутят жители западных, северных и части центральных областей. Но уже со следующей недели похолодание распространится по всей Украине, кроме востока. Ночная температура будет колебаться от +1 до + 6 градусов, а днем термометры покажут 10−15 выше нуля. Вместе с похолоданием в Украину придут и осадки. В начале следующей недели дожди будут умеренными, но уже к ее концу усилятся.
Согласно прогнозам, зима в этом году будет теплой и дождливой. Правда, не исключены и морозы до минус 20.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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