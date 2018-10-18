Украина

Украина попала в число "наименее коррумпированных из наиболее коррумпированных" стран мира

Всемирный экономический форум обнародовал ежегодный Индекс коррупции в рамках отчета конкурентоспособности стран мира Global Competitiveness Report. При составлении рейтинга была использована методика, применяемая при расчете Индекса восприятия коррупции Transparence International, сообщает УНН со ссылкой на Business Insider.

Уровень коррупции в 140 странах оценивали по шкале от 1 до 100, где 100 баллов означают, что в стране отсутствует коррупции, а 0 свидетельствует о сильной коррумпированности.

Четверку самых коррумпированных в мире стран составили Чад (20 баллов), Ангола (19 баллов), Венесуэла (18 баллов) и Йемен (16 баллов). Постсоветский Таджикистан оказался во второй группе наиболее коррумпированных стран мира, набрав 21 балл, а Россия и Киргизстан — в третьей (29 баллов). Кстати, «компанию» Москве и Бишкеку составил Гондурас.

Украина же с 30 баллами попала в группу вместе со Сьерра-Леоне, Ираном и Гамбией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о месте Украины в рейтинге самых безопасных городов мира.

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