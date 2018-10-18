Должников по алиментам могут лишить субсидии

Деньги

Министерство социальной политики инициирует внесение изменений в действующее законодательство в части ограничения доступа к субсидиям для домохозяйств, члены которых имеют задолженность по выплате алиментов. Об этом на брифинге сообщил представитель директората семьи и социальной поддержки министерства Виталий Музыченко.

Предложение обусловлено принятием новых законов по борьбе с неплательщиками алиментов.

«Если мы приняли процедуры борьбы с неплательщиками алиментов, то в программе жилищных субсидий это тоже должно быть отражено. Если отец уклоняется от уплаты алиментов, он является должником, и к нему есть претензии со стороны исполнительной службы, то в таком случае субсидия уже не будет назначена», — сказал он.

Одновременно, по словам Музыченко, некоторые виды доходов при назначении субсидий не должны учитываться, а именно алименты на ребенка и дотация на выращивание КРС.

Напомним, «ФАКТЫ» сообщали о новом механизме назначения жилищных субсидий.

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