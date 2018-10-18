В Киеве нашли деньги для выплат учителям

Деньги

Депутаты Киевского городского совета одобрили внесение изменений в бюджет столицы на 2018 год, позволяющих выделить дополнительное финансирование на отрасль «Образование» в сумме 100 млн гривен. Как сообщает БизнесЦензор, такое увеличение стало следствием перевыполнения доходной части общего фонда бюджета города Киева за 9 месяцев 2018 года на 8,4%,

За принятие решения о внесении изменений в бюджет с целью выделения средств на выплату заработной платы учителям проголосовали 67 депутатов.

«Из-за несовершенной системы начисления образовательной субвенции, нам не хватает средств на образовательную отрасль. Мы провели серьезную работу, и нашли возможность финансирования. И теперь наши педагоги получат все надбавки и премии, на которые они заслуживают, и на которые рассчитывают», — заявила на заседании глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам образования Анна Старостенко.

Ранее киевские власти заявили, что город недополучил от центральных властей 865 млн грн образовательной субвенции.

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