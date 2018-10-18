- 23:30 Макрон рассердил многодетных матерей во всем мире
- 23:23 Авиакомпаниям США разрешили летать в Харьков, Днепр и Запорожье
- 23:00 Первая свадьба в шоу «Танці з зірками»: партнерша Руслана Сеничкина вышла замуж
- 22:54 В Киеве нашли деньги для выплат учителям
- 22:29 "Керченского стрелка" похоронят в особом секторе
- 22:04 Смерть украинцев в Польше и Германии: обнародованы подробности инцидентов
- 21:33 "Осеннее обострение в головах": в СНБО ответили на заявление Госдумы
- 21:22 В России ищут пропавший экипаж разбившегося самолета (обновлено)
- 20:57 Волкер анонсировал новые санкции против России
- 20:30 В центре Херсона неизвестные заложили взрывное устройство в автомобиль
В Киеве нашли деньги для выплат учителям
Депутаты Киевского городского совета одобрили внесение изменений в бюджет столицы на 2018 год, позволяющих выделить дополнительное финансирование на отрасль «Образование» в сумме 100 млн гривен. Как сообщает БизнесЦензор, такое увеличение стало следствием перевыполнения доходной части общего фонда бюджета города Киева за 9 месяцев 2018 года на 8,4%,
За принятие решения о внесении изменений в бюджет с целью выделения средств на выплату заработной платы учителям проголосовали 67 депутатов.
«Из-за несовершенной системы начисления образовательной субвенции, нам не хватает средств на образовательную отрасль. Мы провели серьезную работу, и нашли возможность финансирования. И теперь наши педагоги получат все надбавки и премии, на которые они заслуживают, и на которые рассчитывают», — заявила на заседании глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам образования Анна Старостенко.
Ранее киевские власти заявили, что город недополучил от центральных властей 865 млн грн образовательной субвенции.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...