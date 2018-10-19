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Как папа или мама: эксперт показал, как будет выглядеть будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри
На текущей неделе Кенсингтонский дворец, как писали «ФАКТЫ», порадовал британцев новостью о том, что принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл вскоре станут родителями. Об этом напоминает Daily Mail.
По просьбе издания судебный художник Джо Маллинс, который почти 20 лет работает в области судебной экспертизы, и воссоздает лица людей, составил возможный портрет будущего ребенка герцога и герцогини Сассекских.
Портрет будущего ребенка Маллинс создал на основе фотографий Меган и принца Гарри и собственных набросков.
Исходя из собственного опыта и интуиции эксперт предположил, что если у пары родится мальчик, то он будет похож на принца Гарри — со светлыми каштановыми волосами и голубыми глазами. А если родится девочка, она будет похожа на Меган — малышка будет кареглазой брюнеткой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стало известно, как принцы Уильям и Гарри поделили между женами украшения принцессы Дианы.
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