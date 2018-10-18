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По-братски: стало известно, как принцы Уильям и Гарри поделили между женами украшения принцессы Дианы
В самом начале официального тура герцога и герцогини Сассекских по Австралии и Океании, о котором писали «ФАКТЫ», в объективы фотокамер попал ювелирный комплект, когда-то принадлежавший принцессе Диане: золотой браслет и серьги в форме бабочек. Увидев его, СМИ вспомнили, что принцы Уильям и Гарри унаследовали богатую коллекцию украшений своей мамы, пишет People.
При этом журналисты решили выяснить, как царственные особы смогли избежать скандалов при «дележе» украшений принцессы Дианы, а их жены могут демонстрировать раритеты миру.
Оказалось, что у покойной Леди Ди было одно обручальное кольцо, и оно перешло по наследству к избраннице ее старшего сына. Кейт Миддлтон носит знаменитое украшение с бриллиантами и крупным сапфиром.
Но внакладе не осталась и жена принца Гарри: она получила в подарок после свадьбы не менее ценный ювелирный экземпляр. Кольцо с аквамарином, которое заметили на пальце герцогини Сассекской во Фрогмор-хаус, не просто принадлежало принцессе Диане, а было подарено ей взамен обручального кольца.
После развода с принцем Чарльзом Диана не могла и не хотела носить свое украшение с сапфиром. Поэтому ее подруга, жена дипломата Лючия Флеча де Лима купила для нее кольцо с аквамарином. Камень был добыт в той шахте в Бразилии, откуда поставляются аквамарины для королевских семей Британии и всего мира.
Конечно, помимо колец мама принцев оставила и другие украшения — их судьба будет выяснена в дальнейших журналистских «расследованиях».
Кстати, еще раз о Диане: ранее «ФАКТЫ» писали, что британские букмекеры включились в «предродовую истерию», связанную с появлением на свет первенца Меган Маркл и принца Гарри и начали принимать ставки на возможное имя будущего младенца. Пока что среди имен лидерует как раз имя мамы принцев!
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