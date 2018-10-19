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К бойне в Керчи причастны спецслужбы РФ, — военный эксперт
Координатор группы «Информационное сопротивление», эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец считает, что к трагедии в оккупированной Керчи так или иначе причастны спецслужбы Российской Федерации. Об этом он заявил в комментарии изданию «Апостроф».
По мнению Машовца, для организации теракта подобного масштаба 18-летний Владислав Росляков должен был обладать «определенными специфическими навыками, характерными для диверсанта, хорошо подготовленного террориста».
«Тут причастны специальные службы Российской Федерации — это однозначно. В какой мере и как именно — я затрудняюсь сказать», — полагает он.
При этом Машовец отметил, что реакция России на эту бойню, а также наличие несоответствий доказывает, что «они (спецслужбы) явно причастны».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 17 октября учащийся 4 курса колледжа Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой этого ученого заведения, а затем устроил стрельбу. Он покончил с собой в библиотеке, при нем обнаружено 150 патронов. При этом студенты рассказывают, что в колледже было два стрелка. Отмечалось, что предполагаемый преступник получил лицензию на ношение оружия в сентябре после достижения совершеннолетия. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ). В Крыму объявлен трехдневный траур. Количество погибших в результате бойни в Керченском политехническом колледже составило 21 человек, все они опознаны. 15 жертв нападения в Керчи скончались на месте, еще шестеро умерли в больнице. Похороны погибших пройдут утром в пятницу.
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов сообщил «ФАКТАМ», что трагедия в Керчи могла быть организована российскими спецслужбами, чтобы обвинить в этом Украину и, таким образом, оправдать возможное вторжение в нашу страну.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.
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