Киев окутало плотным туманом: в сети показали фото

Украина

Рано утром в Киеве был почти «лондонский» туман. Со стороны Северного моста невозможно было рассмотреть Оболонь. Фото серой дымки опубликовала в Facebook дипломат Елена Ващенко (Olena Vashchenko).

«Оболонь, Северный мост, 7:30 утра», — написала она под снимком.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что по словам синоптика Натальи Диденко, сегодня в Киеве едва ли не последний теплый и солнечный день. Скоро придут туманы, дожди и похолодание. В субботу в столице ожидается 15 градусов, в воскресенье облачно и температура — + 11 + 13 градусов.

Со вторника-среды в Киеве ночью будет достаточно холодно — 3 + 5, днем +10 + 11 градусов. Во второй половине недели ожидается еще более низкая температура воздуха.

Все же, согласно прогнозам, особенных холодов украинцам ожидать не стоит. Зима в этом году будет теплой и дождливой, правда, не исключены и морозы до минус 20.

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