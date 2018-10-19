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Киев окутало плотным туманом: в сети показали фото
Рано утром в Киеве был почти «лондонский» туман. Со стороны Северного моста невозможно было рассмотреть Оболонь. Фото серой дымки опубликовала в Facebook дипломат Елена Ващенко (Olena Vashchenko).
«Оболонь, Северный мост, 7:30 утра», — написала она под снимком.
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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что по словам синоптика Натальи Диденко, сегодня в Киеве едва ли не последний теплый и солнечный день. Скоро придут туманы, дожди и похолодание. В субботу в столице ожидается 15 градусов, в воскресенье облачно и температура — + 11 + 13 градусов.
Со вторника-среды в Киеве ночью будет достаточно холодно — 3 + 5, днем +10 + 11 градусов. Во второй половине недели ожидается еще более низкая температура воздуха.
Все же, согласно прогнозам, особенных холодов украинцам ожидать не стоит. Зима в этом году будет теплой и дождливой, правда, не исключены и морозы до минус 20.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…