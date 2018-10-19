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В Киеве повышают тарифы на отопление и горячую воду
В Киеве повысят тарифы на горячую воду о отопление для потребителей одной из ТЭЦ. Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Так, тарифы повышены для потребителей Дарницкой ТЭЦ (ООО «Евро-реконструкция»), сообщает «Укринформ».
Отопление с приборами учета тепла подорожало с 1181,85 до 1225,19 грн за Гкал — на 3,68%, а без приборов — 31,42 до 32,58 грн за квадратный метр, или в месяц — на 3,69%.
Горячая вода с полотенцесушителем и подключением к системам горячего водоснабжения, для потребителей Дарницкой ТЭЦ будет стоить 73,53 грн за кубометр вместо 70,56 грн, что на 4,04% выше. Без полотенцесушителя — 67,93 грн за кубометр вместо 65,15 грн, тариф повысился на 4,09%.
Отметим, что Дарницкая ТЭЦ поставляет тепло и электроэнергию промышленным предприятиям и жилым массивам Днепровского и Дарницкого районов Киева. Cтанция отапливает около 8% жилой площади Киева (примерно 5 000 000 млн. кв. метров или 1050 жилых домов и более 120 школ и медицинских учреждений). От её работы зависит комфорт около 300 000 жителей левобережного Киева. Основное проектное топливо станции — уголь.
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