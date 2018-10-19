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Доллар в Украине снова начал дорожать: названы причины
Похоже, на отечественном валютном рынке закончился довольно затяжной период укрепления гривни. Доллар снова стремительно дорожает и всего за сутки преодолел психологическую отметку в 28 гривен.
Так, на 19 октября Национальный банк установил курс доллара на уровне 28,04 грн. Таким образом, со вчерашнего дня (18 октября) гривня в официальном курсе потеряла 11 копеек, но с начала осени (3 сентября) все же укрепилась на 27 копеек.
На межбанке вчерашние торги были отмечены ажиотажным спросом на валюту США, что, естественно, привело к ее подорожанию.
— Как и ожидалось, представители отечественного бизнеса не смогли долго наблюдать за падением курса доллара. В четверг, 18 октября, компании вышли на торги за крупными покупками СКВ, — сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. — Курс взвинтили очень быстро: за одни торги он подскочил сразу на 16 копеек и остановился в пределах 28,09—28,10 грн. Сейчас наступил период, когда украинские компании в основном рассчитываются с госбюджетом по текущим налоговым платежам, и приобретают валюту на оставшиеся средства. Собственно, это основная причина нынешнего подорожания доллара.
— Разворот тренда в сторону повышения курса доллара закономерен, — считает директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной. — Подорожание доллара продиктовано растущим спросом импортеров, завершающих бюджетные расчеты и стремящихся купить валюту по лучшему курсу. На вчерашних торгах спрос на валюту превысил предложение, сократившееся в связи с приближением календарного периода возмещений НДС.
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В след за крупными бизнес-покупателями (в первую очередь это компании-нефтетрейдеры) валюту активно приобретают банкиры для пополнение своих резервов.
Финансисты объясняют, что запас валюты необходим как для проведения текущих операций (денежные переводы, валютообмен…), так и для спекуляций в будущем. Закупленный сегодня доллар по 28,05—28,10 грн банкиры надеются продать через неделю по 28,20—28,30 грн. По мнению, аналитиков, это вторая причина нынешней девальвации гривни.
Третья связана с погашением госдолга. Часть купленной сегодня валюты может уйти на оплату долларовых внутренних гособлигаций, которые Минфин разместил на внеочередном аукционе. По разным оценкам, Минфин реализовал ценные бумаги на 241,8 млн долларов, и у покупателей есть сутки на их оплату.
Что касается наличного рынка, то здесь ситуация более спокойная, так как доллар дорожает плавно. Например, сегодня, 19 октября, в столичных обменных пунктах самый дешевый наличный доллар стоит 28,03 грн (плюс 4 копейки за сутки), а максимальная цена не изменилась — 28,30 грн. Средний курсовой диапазон в кассах банков и обменных пунктах перевалил через психологическую отметку в 28 гривен: покупка 28,10—28,20 грн, продажа — 28,15—28,28 грн за доллар.
А вот евро продолжает дешеветь. Неделю назад официальный курс валюты Евросоюза составил 32, 39 грн, а сегодня Нацбанк определил ее стоимость на уровне 32, 26 грн. Таким образом, гривня укрепила свои позиции относительно евро на 13 копеек. В обменных пунктах цены на евро остаются стабильными: покупка — 32,10—32,13 грн, продажа — 32,60—32,70 грн.
Ранее в «ФАКТАХ» эксперты спрогнозировали, как долго будет дешеветь доллар.
Финансовые аналитики также объяснили, чего стоит ожидать в связи с повышением курса гривни к доллару.
Кроме того, эксперт топливного рынка объяснил, на сколько вырастет стоимость бензина при условии стабильной гривни.
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