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В Канаде возле магазина с марихуаной девочка продала 30 пачек печенья за 45 минут (видео)
В канадском городе Эдмонтон предприимчивая девочка, дежуря у магазина с марихуаной Nova Cannabis, распродала 30 коробок печенья всего за 45 минут, заработав 120 долларов. Это произошло в первый день официальной легализации наркотика в стране. Как передает Global News, девятилетняя Элина Чайлдс предлагала свой товар людям, выстроившимся в очередь у открывшегося магазина. Возле нее также останавливались машины, и их пассажиры просили у нее печенье. Сообщается, что на следующий день магазины с марихуаной опустели, поскольку их запасы не могли удовлетворить ажиотажный спрос потребителей.
Элина, которая продает печенье, как и многие девочки-скауты, говорит, что ходить и продавать его по домам намного труднее: людей часто не бывает дома, а во дворах попадаются злые собаки. Но она и сама не ожидала, что распродаст все так быстро.
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