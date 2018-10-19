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В Канаде возле магазина с марихуаной девочка продала 30 пачек печенья за 45 минут (видео)

11:48 19 октября 2018   320
Элина
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В канадском городе Эдмонтон предприимчивая девочка, дежуря у магазина с марихуаной Nova Cannabis, распродала 30 коробок печенья всего за 45 минут, заработав 120 долларов. Это произошло в первый день официальной легализации наркотика в стране. Как передает Global News, девятилетняя Элина Чайлдс предлагала свой товар людям, выстроившимся в очередь у открывшегося магазина. Возле нее также останавливались машины, и их пассажиры просили у нее печенье. Сообщается, что на следующий день магазины с марихуаной опустели, поскольку их запасы не могли удовлетворить ажиотажный спрос потребителей.

Элина, которая продает печенье, как и многие девочки-скауты, говорит, что ходить и продавать его по домам намного труднее: людей часто не бывает дома, а во дворах попадаются злые собаки. Но она и сама не ожидала, что распродаст все так быстро.

Ранее в США школьница угостила одноклассников печеньем с прахом бабушки.

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