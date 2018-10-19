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В США школьница угостила одноклассников печеньем с … прахом бабушки
В Калифорнии (США) ученица школы имени Леонардо да Винчи угостила одноклассников печеньем собственного приготовления. Однако оно оказалось с сюрпризом: в тесто девочка добавила прах своей кремированной бабушки. Об этом пишет британская The Sun.
Угощение попробовали 9 человек, часть из них узнала о необычном ингредиенте уже после того, как съели его.
«Одна ученица испекла это печенье, а вторая его распространяла» — заявил лейтенант полиции Пол Дорошев.
Полиция в Дэвисе, штат Калифорния, уже занимается расследованием этого дела. В отделении утверждают, что уверены в словах свидетелей, однако до сих пор не провели анализов самого печенья.
«Это все очень странно. Однако я не слышал, чтобы кто-то из школьников пострадал физически или психологически» — рассказывает лейтенант Дорошев.
Родители детей, которые учатся в этой школе, возмущены инцидентом. Они утверждают, что в школе до сих пор не провели расследование и заинтересованы только в том, чтобы уберечь свою репутацию, но не здоровье своих учеинков.
В свою очередь администрация школы заявила, что провела все необходимые проверки и не видит угрозы для своих учеников.
«Мы уверяем всех, что участники этого инцидента уже раскаялись, и теперь это только их семейное дело. Мы уважаем их право на конфиденциальность» — заявил директор школы Тайлер Миллсап на официальном сайте учебного заведения.
В полиции сообщили, что не знают, можно ли привлечь за содеянное к уголовной ответственности. В государственном кодексе существуют правила распоряжения человеческими останками, однако данный случай не подпадает ни под одно из них.
Напомним, что ранее «ФАКТЫ» сообщали о не менее жутком инциденте опять-таки в США: бабушка зарезала и запекла в духовке полуторагодовалую внучку.
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