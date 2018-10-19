Происшествия

В Киеве мужчину толкнули под колеса автобуса: фото с места смертельного инцидента

В Киеве на улице Кибальчича произошло ДТП со смертельным исходом. Под колесами автобуса № 46 погиб мужчина . Как сообщает в Instagram dtp.kiev.ua, его под колеса толкнули.

«По неподтвержденной информации очевидцев, на остановке выясняли отношения двое мужчин. При приближении автобуса один толкнул своего оппонента под колеса», — говорится в сообщении.

В результате наезда автобуса мужчина скончался от полученных травм. На месте происшествия работают «скорая» и полиция. Подробности трагедии уточняются.

Ранее «ФАКТЫ сообщали о гибели мужчины в Голосеевском районе Киева на берегу Галерной затоки. Также сообщалось о ДТП в Киевской области, в котором автомобиль «Тойота Карола» сбил мужчину, который переходил проезжую часть вне отметки перехода. Пешеход скончался, трое мужчин, которые находились в машине, с различными травмами были госпитализированы.

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