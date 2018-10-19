- 13:20 Смогут ли теперь банки забирать квартиры у должников по кредитам
- 13:18 Взрыв фонтана на Львовщине: полиция задержала злоумышленника
- 13:09 Украина усилила группировку в Азовском море мощным кораблем
- 12:52 Большинство украинцев получают соцпомощь: озвучена печальная статистика
- 12:50 Бойня в Керчи: что известно на данный момент
- 12:42 В Киеве мужчину толкнули под колеса автобуса: фото с места смертельного инцидента
- 12:32 В Киеве десяток мужчин напали на квартиру вдовы Вороненкова: эксклюзивные детали ЧП
- 12:30 Monatik выпустил новую яркую песню "Зашивает душу"
- 12:25 На заседании Римского клуба госпожи Тимошенко не было, — Виктор Вовк
- 12:20 Светлану Лободу заподозрили в тайном замужестве
В Киеве мужчину толкнули под колеса автобуса: фото с места смертельного инцидента
В Киеве на улице Кибальчича произошло ДТП со смертельным исходом. Под колесами автобуса № 46 погиб мужчина. Как сообщает в Instagram dtp.kiev.ua, его под колеса толкнули.
«По неподтвержденной информации очевидцев, на остановке выясняли отношения двое мужчин. При приближении автобуса один толкнул своего оппонента под колеса», — говорится в сообщении.
В результате наезда автобуса мужчина скончался от полученных травм. На месте происшествия работают «скорая» и полиция. Подробности трагедии уточняются.
Ранее «ФАКТЫ сообщали о гибели мужчины в Голосеевском районе Киева на берегу Галерной затоки. Также сообщалось о ДТП в Киевской области, в котором автомобиль «Тойота Карола» сбил мужчину, который переходил проезжую часть вне отметки перехода. Пешеход скончался, трое мужчин, которые находились в машине, с различными травмами были госпитализированы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.