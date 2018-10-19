Найдены обломки российского самолета, потерпевшего крушение в Азовском море

Мир

Пилоты российского учебного самолета Л-39 «Альбатрос», упавшего накануне в Азовское море, скорей всего, погибли. Об этом сообщил в пятницу источник в комиссии Минобороны РФ по расследованию ЧП.

«Место падения самолета установлено точно, там найдены обломки машины и один парашют, на котором катапультировался один из пилотов. Парашют оказался пустым, летчика в нем не было», — сказал источник, отметив, что с момента крушения Л-39 прошло уже много часов и так долго пилоты на плаву находиться не могли, сообщает ТАСС.

Как писали «ФАКТЫ», российский самолет упал около 18 октября при выполнении планового учебно-тренировочного полета, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Самолет выполнял полет без боекомплекта. Предположительно, Л-39 упал в районе Должанской косы в 1,5 км от берега, оба пилота успели катапультироваться.

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