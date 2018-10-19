Магазинное молоко нельзя пить часто — это может привести к страшному заболеванию

Здоровье

Считается, что молоко — это детская еда. Однако многие взрослые люди в селе не могут обойтись без домашнего молока, сметаны, творога. Обожают молочные продукты и городские жители, особенно пенсионеры. Если молоко не вызывает дискомфорта, зачем от него отказываться? Но врачи все же советуют взрослым употреблять молоко с осторожностью.

— Если человек с детства привык к домашнему парному молоку, хорошо его переносит, а главное — точно знает, что корова здорова, ее хозяйка чистоплотна, то пожалуйста, — объясняет терапевт, диетолог Института геронтологии Национальной академии медицинских наук Украины Юлия Поворознюк. — Такое молоко содержит ферменты, улучшающие его всасывание. Другое дело — пастеризованное молоко, которое мы покупаем в магазинах. Ферментов там нет, витаминов и минералов — немного, зато, возможно, есть антибиотики и вещества наподобие женских половых гормонов — эстрогенов. Нельзя исключить, что на молокозавод попадает и молоко от тельной коровы, которое увеличивает риск онкозаболеваний. (Напомним, ранее «ФАКТЫ» обнародовали шокирующие результаты проверки Центром экспертиз «Тест» сметаны и сливочного масла, которые были приобретены в торговых сетях Киева, Львова и Одессы. — Авт.)

Регулярное употребление большого количества такого молока со временем может спровоцировать развитие рака. Молоко также является своеобразным стимулятором роста (анаболиком), который ускоряет деление небезопасных клеток, усиливает выработку инсулина и других инсулиноподобных факторов. Все это плохо сказывается на здоровье пожилых людей.

Я не советую употреблять молоко, кефир и даже творог перед сном, особенно если человек не хочет поправляться. Эти продукты содержат много молочного сахара и других компонентов, которые стимулируют набор веса и появление отеков.

— Как понять, что молоко плохо переносится?

— Для подтверждения непереносимости можно сделать специальный дыхательный тест на лактозу — молочный сахар. Такое исследование доступно и для детей. А еще стоит понаблюдать за своим организмом: у того, кто не усваивает лактозу, на коже появляется сыпь, возникают боль и дискомфорт в животе, вздутие, повышенное образование газов, жидкий стул. Это сигнал, что от молока лучше отказаться или хотя бы его ограничить.

— Бывает ли частичная непереносимость молока?

— Да, причем довольно часто — у сельских жителей, которые пьют парное молоко, балуют себя «кислячком», в котором хорошо сохраняются ферменты и лактобактерии. Люди обычно не догадываются, что у них есть относительная непереносимость, а организм к этому привык и «смирился».

— Что делать, если молоко плохо переносит ребенок?

— Выработка фермента лактазы, необходимого для расщепления молочного сахара, начинает сокращаться уже с трех лет. Малышам, которые с рождения не усваивают лактозу, дают небольшое количество полезного фермента в то время, когда мама кормит его грудью, — чтобы материнское молоко хорошо усваивалось и не возник дисбиоз кишечника. Если у старшего ребенка после употребления молока болит животик, появляются колика и дискомфорт, изменения в стуле, то можно заподозрить лактозную непереносимость.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», твердый сыр и другие жирные молочные продукты полезны для сердца.

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