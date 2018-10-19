Происшествия

Пункт пропуска на Донбассе попал под обстрел боевиков: в сети показали фото

В четверг, 18 октября, около 16:00 КПВВ «Марьинка», который находится на линии разграничения в Донецкой области, попал под обстрел боевиков. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

«С террикона на окраине временно оккупированного Донецка, вероятно, снайпером российско-оккупационных войск осуществлен обстрел контрольного пункта въезда-выезда „Марьинка“ во время его работы, когда пересекало линию разграничения значительное количество гражданских людей»,— говорится в сообщении.





По данным украинских военных, пуля калибра 7,62 мм срикошетила от металлической опоры накрытия и попала в заднее стекло одного из автомобилей, которые находились на оформлении в пункте пропуска.

В результате стрельбы никто не пострадал.

«К счастью, на заднем сидении автомобиля никого не было. Пострадавших нет, пограничниками приняты меры по обеспечению безопасности граждан и персонала»,— отметили в штабе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 13 октября на оккупированной части Луганской области в результате обстрела боевиков погибли мать и дочь. Трагедия произошла в селе Марьевка.

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