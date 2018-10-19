Известный российский актер год скрывал рождение сына

Шоу-бизнес

Известный российский актер Сергей Светлаков, всегда тщательно скрывающий личную жизнь, целый год не признавался, что стал отцом в третий раз. Его супруга Антонина Чеботарева родила еще одного сына, которого назвали Максимом. Мальчик появился на свет еще в июле прошлого года в Латвии. До его рождения пара много путешествовала, Сергей и Антонина проводили время в Таиланде, в Испании, в последнее время жили в семейном доме в Юрмале. И только недавно вернулись в Москву. О пополнении в семействе рассказал сам Сергей, опубликовав семейное фото.

Напомним, Антонина — вторая жена Светлакова. У них есть старший сын Иван, которому исполнилось 5 лет. Также у Сергея есть 9-летняя дочь Анастасия от первого брака. Как уверяет Сергей, дети очень дружны между собой, много времени проводят вместе.

«Они очень любят друг друга, даже оттаскивать приходится. И нужен глаз да глаз, чтобы не навредили друг другу от избытка чувств», — рассказал Сергей.

Светлаков говорит, они с супругой особо не скрывали рождение третьего ребенка. Просто не афишировали это, не публиковали фото в соцсетях. Также актер признался, что мечтает о большой семье.

«Я хочу, чтобы на земле было больше „светлаков“. Как племя. Чтобы они размножались — веселые, в меру симпатичные, голубоглазые, позитивные люди. Я вижу своих детей такими», — сказал Светлаков.

Напомним, Сергей Светлаков — российский актер, телеведущий, бывший участник команды КВН «Уральские пельмени». Больше всего известен по ролям в проектах «Наша Раша», шоу «Страна в Shope», комедиях «Елки», «Яйца судьбы», «Джунгили».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что отца своей новорожденной дочери скрывает украинская певица Светлана Лобода, которую подозревают в тайном замужестве.

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