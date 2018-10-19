- 17:59 В Керчи после стрельбы в колледже случилась новая трагедия
- 17:26 Правительство резко повысило цены на газ для населения
- 17:03 Известный российский актер год скрывал рождение сына
- 16:59 В Киеве поезд "Интерсити" сбил мужчину, отдыхавшего на рельсах
- 16:57 На полумиллионной взятке "погорел" замдиректора киевского "Ледового стадиона"
- 16:23 В Сумской области двор депутата забросали "коктейлями Молотова"
- 16:09 Пункт пропуска на Донбассе попал под обстрел боевиков: в сети показали фото
- 15:57 Народные депутаты массово прогуляли часть пятничного заседания Рады
- 15:34 В Украине указали на признаки капитуляции Путина
- 15:21 Когда в Украине появится новый вирус гриппа и для кого он особенно опасен, — врач
Известный российский актер год скрывал рождение сына
Известный российский актер Сергей Светлаков, всегда тщательно скрывающий личную жизнь, целый год не признавался, что стал отцом в третий раз. Его супруга Антонина Чеботарева родила еще одного сына, которого назвали Максимом. Мальчик появился на свет еще в июле прошлого года в Латвии. До его рождения пара много путешествовала, Сергей и Антонина проводили время в Таиланде, в Испании, в последнее время жили в семейном доме в Юрмале. И только недавно вернулись в Москву. О пополнении в семействе рассказал сам Сергей, опубликовав семейное фото.
Напомним, Антонина — вторая жена Светлакова. У них есть старший сын Иван, которому исполнилось 5 лет. Также у Сергея есть 9-летняя дочь Анастасия от первого брака. Как уверяет Сергей, дети очень дружны между собой, много времени проводят вместе.
«Они очень любят друг друга, даже оттаскивать приходится. И нужен глаз да глаз, чтобы не навредили друг другу от избытка чувств», — рассказал Сергей.
Светлаков говорит, они с супругой особо не скрывали рождение третьего ребенка. Просто не афишировали это, не публиковали фото в соцсетях. Также актер признался, что мечтает о большой семье.
«Я хочу, чтобы на земле было больше „светлаков“. Как племя. Чтобы они размножались — веселые, в меру симпатичные, голубоглазые, позитивные люди. Я вижу своих детей такими», — сказал Светлаков.
Напомним, Сергей Светлаков — российский актер, телеведущий, бывший участник команды КВН «Уральские пельмени». Больше всего известен по ролям в проектах «Наша Раша», шоу «Страна в Shope», комедиях «Елки», «Яйца судьбы», «Джунгили».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что отца своей новорожденной дочери скрывает украинская певица Светлана Лобода, которую подозревают в тайном замужестве.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...