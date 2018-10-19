Правительство резко повысило цены на газ для населения

Украина

С 1 ноября 2018 года цены на газ для населения Украины вырастут на 23,5%. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам премьера, повышение цен на газ — необходимое условие для продолжения программы сотрудничества с МВФ. Украинским переговорщикам с МВФ удалось договориться о сравнительно небольшом повышении цены. 23,5% - это намного меньше первичных требований о подорожании на 60%.

Таким образом с 1 ноября стоимость газа вырастет с нынешних 6958 грн до 8550 грн за тысячу кубических метров. Ввиду предстоящего подорожания, будут приняты дополнительные шаги по обеспечению населения жилищными субсидиями.

Глава правительства признал, что Украине придется пойти на подорожание газа, чтобы решить проблему долгов на 50 млрд долларов, накопленных в период с 2005 по 2013 год.

Напомним, как сообщалось ранее, нынешнее подорожание, судя по всему, будет не единственным. Очередной пересмотр цены на газ должен состояться в апреле 2019 года, а затем — в октябре 2019 года.

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