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Почему возникает сколиоз у детей: ученые выявили новую причину этого недуга
При сколиозе позвоночник похож на перекрученную виноградную лозу. Чаще всего заболевание встречается у детей и бурно прогрессирует в период с пяти до семи лет. Считается, что недуг развивается из-за врожденных дефектов, заболеваний внутренних органов, неправильно подобранной парты, недостатка физической нагрузки.
Но ученые медицинской школы Университета Вашингтона назвали еще одну возможную причину: неспособность организма эффективно усваивать марганец, поступающий с пищей. Такие выводы специалисты сделали, проанализировав гены детей, страдающих сколиозом разной степени, а также здоровых ребят.
Как оказалось, у больных сколиозом чаще встречалась определенная генетическая мутация. Организм мог нормально усваивать цинк и железо, но не марганец. При этом у детей с мутацией не было серьезного дефицита микроэлемента, но организм не использовал его эффективно.
Нехватка марганца приводит к нарушениям роста костей и хрящевой ткани, искривлению позвоночника. Но назначать микроэлемент дополнительно опасно, считают ученые, так как при высоких дозах могут возникать судороги, галлюцинации. Прежде марганец уже связывали с болезнью Паркинсона, шизофренией и гипертонией.
Марганец содержится в пшеничных отрубях, овсяной крупе, орехах, бобовых.
Напомним ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» детский ортопед высшей категории заслуженный врач Украины Тамара Полищук рассказала, как уберечь школьника от сколиоза, а также как подобрать вид спорта, чтобы не навредить здоровью ребенка.
Подготовила Мария ЗАВАДА
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