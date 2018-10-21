Здоровье

Почему возникает сколиоз у детей: ученые выявили новую причину этого недуга

При сколиозе позвоночник похож на перекрученную виноградную лозу. Чаще всего заболевание встречается у детей и бурно прогрессирует в период с пяти до семи лет. Считается, что недуг развивается из-за врожденных дефектов, заболеваний внутренних органов, неправильно подобранной парты, недостатка физической нагрузки.

Но ученые медицинской школы Университета Вашингтона назвали еще одну возможную причину: неспособность организма эффективно усваивать марганец, поступающий с пищей. Такие выводы специалисты сделали, проанализировав гены детей, страдающих сколиозом разной степени, а также здоровых ребят.

Как оказалось, у больных сколиозом чаще встречалась определенная генетическая мутация. Организм мог нормально усваивать цинк и железо, но не марганец. При этом у детей с мутацией не было серьезного дефицита микроэлемента, но организм не использовал его эффективно.

Нехватка марганца приводит к нарушениям роста костей и хрящевой ткани, искривлению позвоночника. Но назначать микроэлемент дополнительно опасно, считают ученые, так как при высоких дозах могут возникать судороги, галлюцинации. Прежде марганец уже связывали с болезнью Паркинсона, шизофренией и гипертонией.

Марганец содержится в пшеничных отрубях, овсяной крупе, орехах, бобовых.

Напомним ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» детский ортопед высшей категории заслуженный врач Украины Тамара Полищук рассказала, как уберечь школьника от сколиоза, а также как подобрать вид спорта, чтобы не навредить здоровью ребенка.

Подготовила Мария ЗАВАДА

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