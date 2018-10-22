- 20:28 Подростки с газовым баллончиком устроили переполох на центральной станции киевского метро
- 20:25 Где смотреть онлайн «Ренн» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 20:12 Водитель рокового рейса "Дизель Шоу" рассказал, почему отвлекся за рулем
- 20:01 Послы G7 приветствуют достижение договоренности с МВФ
- 19:33 "Нет локомотивных бригад": "Укрзалізниця" объяснила перебои с электричкой в Киеве
- 19:31 Шея или спина — по сети гуляет новая оптическая иллюзия
- 19:23 «Ренн» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 19:08 Взялись за ликвидацию «синдиката Захарченко»: в Москве сделали громкое признание по Донбассу
- 19:07 "Не верьте популистам": Порошенко озвучил правду о цене на газ
- 19:03 От приступа астмы избавляют яблоки: эти фрукты помогают и при других болезнях
От приступа астмы избавляют яблоки: эти фрукты помогают и при других болезнях
Этот фрукт относится к щелочным продуктам, которые должны преобладать в питании, считают французские специалисты. Ведь если щелочная среда в организме находится в норме, то человек чувствует себя энергичным и активным и у него практически не возникает проблем со здоровьем. При преобладании кислой среды не покидает чувство усталости, могут возникать проблемы со сном.
Кстати, к щелочным продуктам относятся и цитрусовые, в том числе и кислые лимоны. Если человек ест достаточно яблок, он защищает свое сердце и легкие. Как утверждают специалисты, содержащийся в этих фруктах пектин помогает организму прочистить сосуды и артерии, снизить уровень холестерина. Яблоки даже рекомендуют астматикам для предотвращения приступов. Также благодаря содержащимся в них полезным веществам можно надолго отсрочить артрит и болезнь Альцгеймера.
Согласно исследованиям финских специалистов, употребление яблок снижает риск развития сахарного диабета второго типа, так как помогает регулировать уровень глюкозы в крови.
Тем, кто из-за проблем с желудочно-кишечным трактом не может есть сырые фрукты, рекомендуется их запекать.
Вместе с тем, как ранее сообщали «ФАКТЫ», злоупотреблять фруктово-овощной диетой не стоит — она может быть опасна для поджелудочной железы.
Подготовила Мария ЗАВАДА
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...