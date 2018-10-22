Здоровье

От приступа астмы избавляют яблоки: эти фрукты помогают и при других болезнях

Этот фрукт относится к щелочным продуктам, которые должны преобладать в питании, считают французские специалисты. Ведь если щелочная среда в организме находится в норме, то человек чувствует себя энергичным и активным и у него практически не возникает проблем со здоровьем. При преобладании кислой среды не покидает чувство усталости, могут возникать проблемы со сном.

Кстати, к щелочным продуктам относятся и цитрусовые, в том числе и кислые лимоны. Если человек ест достаточно яблок, он защищает свое сердце и легкие. Как утверждают специалисты, содержащийся в этих фруктах пектин помогает организму прочистить сосуды и артерии, снизить уровень холестерина. Яблоки даже рекомендуют астматикам для предотвращения приступов. Также благодаря содержащимся в них полезным веществам можно надолго отсрочить артрит и болезнь Альцгеймера.

Согласно исследованиям финских специалистов, употребление яблок снижает риск развития сахарного диабета второго типа, так как помогает регулировать уровень глюкозы в крови.

Тем, кто из-за проблем с желудочно-кишечным трактом не может есть сырые фрукты, рекомендуется их запекать.

Вместе с тем, как ранее сообщали «ФАКТЫ», злоупотреблять фруктово-овощной диетой не стоит — она может быть опасна для поджелудочной железы.

Подготовила Мария ЗАВАДА

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