Поберегись: желудочная бактерия вызывает два вида рака

Здоровье

Спиралевидную бактерию, обитающую в нижнем отделе желудка, Международное агентство по изучению рака (IARK) назвало «канцерогеном первого порядка». Специалисты доказали: почти 75 процентов случаев рака желудка в развитых странах и 90 процентов — в развивающихся связаны с хеликобактером. Также ученые выяснили, что подхватывают эту бактерию 60 процентов населения планеты.

А недавние исследования специалистов из Университета Дьюка подтвердили: желудочная бактерия вызывает также колоректальный рак — злокачественное новообразование толстого кишечника.

Ученые анализировали истории болезни более 8400 человек и нашли связь бактерии хеликобактер пилори в организме и колоректального рака. Оказалось, риск выше у афроамериканцев и азиатов. Теперь ученые будут исследовать именно генетический компонент.

Заразиться хеликобактером легко — через предметы гигиены, посуду, при поцелуе. Ведь бактерия обнаруживается не только в желудке, но и в зубном налете, слюне. Возможно заражение при медицинских манипуляциях, например, когда человек делает гастроскопию — если был плохо обработан эндоскоп.

Бактерия очень устойчива, и желудочный сок, так прекрасно растворяющий пищу, не может справиться с микробом. Хеликобактер, находясь в желудке человека, окружает себя защитной оболочкой, обезвреживающей кислоту. Бактерия повреждает клетки слизистой желудка человека и выделяет токсины. Поврежденный участок в дальнейшем разрушает соляная кислота, и в слизистой желудка образуется язва.

Кстати, ученые успокаивают, что язвенная болезнь желудка развивается не у всех, кто инфицирован бактерией. Чаще такая проблема возникает у людей, которые неправильно питаются, едят вредную пищу, пьют алкогольные напитки, а также у курильщиков. Еще, как утверждают специалисты, имеет значение группа крови. Те, у кого первая, рискуют заболеть язвой больше других.

А вот гастрит развивается абсолютно у всех, кто заражен хеликобактером. Поэтому при появлении боли и дискомфорта в желудке, изжоги, тошноты, отрыжки, кровоточивости десен стоит сходить к врачу и сдать анализ на бактерию. Это совершенно не больно. Человеку дают выпить апельсиновый сок, а затем просят подышать в специальный пакетик.

Если бактерия обнаружена, рекомендуется пройти лечение антибактериальными препаратами. Поскольку после излечения есть риск заразиться повторно, надо обследоваться и пролечиться всем членам семьи. Также важно следить за гигиеной: лучше не есть пищу с кем-то из одной тарелки, не пользоваться чужой зубной щеткой. Это позволит уберечься не только от хеликобактера, но и от других микробов.

Эффективным методом борьбы с желудочной бактерией может стать вакцина, над созданием которой специалисты работают.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гастриты и язвы желудка нередко развиваются еще в студенческом возрасте, ведь студенты часто питаются всухомятку, едят второпях и постоянно нервничают

Подготовила Мария ЗАВАДА

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