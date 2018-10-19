Украина

Где в Киеве из-за плановых ремонтов и аварий отключили воду

Из-за плановых ремонтов водопроводных сетей «Киевводоканал» отключил воду до 8.00 20 октября по таким адресам в Шевченковском районе:

улица Андрющенко, 2/4, 4, 4а, 4Б, 4 В, 4д, 17, 17/19;

улица Исаакяна, 2, 4, 6, 18;

проспект Победы, 16, 18/1.

А диспетчерской службой 15−81 зафиксированы сообщения о повреждениях на водопроводе, вследствие чего аварийщики приступили к ремонтным работам, а у жильцов перекрыли холодную воду. Временно она отсутствует по таким адресам:

- в Дарницком районе на улицах Ларисы Руденко, 9а, Здолбуновской, 1, Черниговской, 28а, 35, 37, Ташкентской, 51, 55/1;

- в Святошинском районе на бульваре Академика Вернадского, 7, 9, 11, 15, 17, 21, на улице Депутатской, 18, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 26/28;

- в Голосеевском и Соломенском районах на улице В. Брожко (Кировоградская), 118, 120−140.

О сроках восстановления водоснабжения можно узнать по телефонам аварийной службы «Киевводоканала» 15−81 и (044) 200−73−01.

Тем временем «Киевтеплоэнерго» продолжает восстанавливать централизованное горячее водоснабжение горожан. Теплоноситель подан уже в 12 652 здания: в 7 808 жилых домов, 269 медучреждений, 455 детсадов, 310 школ и 3 810 ведомств. Но еще более двух тысяч домов остаются без горячей воды. Как правило, там при подключениях выявлены повреждения труб. Ведутся работы. В диспетчерской 15−57 можно узнать подробнее о сроках проведения ремонта.

С 15 октября начали включать отопление в зданиях социальной сферы. Жилые дома будут подключать с учетом среднесуточной температуры воздуха (когда она будет не выше + 8 градусов). А накануне отопительного сезона у тепловиков масса работы по устранению повреждений теплосетей. Только за минувшую неделю их ликвидировали более 200.

По вопросам горячего водообеспечения и теплоснабжения киевляне могут обращаться в центры обслуживания клиентов (адреса можно найти по ссылке: https://kte.kmda.gov.ua/tsentry-obslugovuvannya-kliyentiv-kp-kyyivteploenergo-dlya-yurydychnyh-spozhyvachiv/.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве повысят тарифы на горячую воду о отопление для потребителей одной из ТЭЦ. Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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