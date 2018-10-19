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Хоккейный «Донбасс» с победы стартовал в Континентальном кубке: видеообзор матча
Сильнейший хоккейный клуб Украины «Донбасс» успешно стартовал во втором квалификационном раунде Континентального кубка, который проходит в столице Латвии — Риге.
Подопечные словацкого тренера Юлиуса Шуплера легко разобрались с чемпионом Испании «Чури Урдин», что подтверждает итоговый счет — 6:2 в пользу «Донбасса». Дублем отличился нападающий Владимир Чердак, а еще две шайбы донбассовцы забросили в большинстве.
«Не считаю, что у команды был мандраж перед первой игрой. Качество соперника сегодня многое объясняет, считаю, что игра сложилась нормально. Мои игроки старались, создали много моментов, но не забили. Завтра (в матче с „Викингаром“. — Авт.) нам опять нужно будет выкладываться на полную, поскольку в современном хоккее уже все умеют кататься, передвигаться и бросать», — рассказал после игры наставник «Донбасса».
Свой следующий матч команда Юлиуса Шуплера проведет в субботу, 20 октября, когда сыграет с лучшей командой Исландии — «Викингаром». В другом матче группы померяются силами «Чури Урдин» и хозяева из «Курбадса».
Отмечу, что, согласно регламенту, в решающий раунд квалификации Континентального кубка выходит лишь победитель группы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что канадский хоккеист играет на профессиональном уровне, несмотря на опухоль мозга.
Фото ХК «Донбасс»
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