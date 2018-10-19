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Facebook заявила о поиске менеджера общественной политики по Украине
Социальная сеть Facebook открыла вакансию менеджера общественной политики по Украине, опубликовав соответствующее объявление на своем сайте. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Мы ищем превосходного политического коммуникатора, который может сочетать увлечение интернет-услугами, такими как Facebook, с глубоким знанием политической и регуляторной динамики в Украине и, предпочтительно, в более широком восточноевропейском регионе», — говорится в сообщении о вакансии.
В обязанности менеджера будут входить достижение цкелей компании в государственной политике, консультирование по правовым вопросам в Украине, представление Facebook на официальных встречах с должностными лицами, озвучивание позиции компании на публичных мероприятиях и перед медиа, консультирование групп Facebook по вопросам государственной политики для направления процесса развития товаров, услуг и политики.
Работать сотрудник будет в Варшавском офисе.
«Это избавит нас от подозрений в том, кто действительно решает конфликтные ситуации в отношении украинских пользователей», — прокомментировал событие замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин в своем Facebook.
Напомним, ранее сообщалось, что в июле Министерство информационной политики Украины было обеспокоено назначением гражданки РФ Ульяны Зининой на должность руководителя общественной политики Facebook на территории России, Украины и других стран СНГ. Тогда г-н Золотухин отмечал, что Зинина все еще могла формально входить как внештатный советник на общественных началах в разные рабочие группы исполнительных и законодательных органов РФ по поводу развития законодательства в области телекоммуникаций и интернет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», количество украинских пользователей Facebook достигло 11 млн человек. Кроме того, в конце сентября Facebook сообщила, что хакеры могли получить доступ к примерно 50 миллионам аккаунтов в этой популярной соцсети.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!