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Армия вместо картошки: Лукашенко намерен отправлять студентов на переподготовку на летних каникулах
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения со студентами гродненских вузов рассказал о возможном способе борьбы с уклонистами от срочной военной службы. Об этом передает государственное агентство БЕЛТА.
«Скосишь от армии — потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы…»— заявил безапелляционно Александр Лукашенко.
По мнению главы соседнего государства, отправлять студентов в армию можно на пару месяцев во время летних каникул. После первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, после второго — освоить военную специальность.
«Но в зависимости от того, к чему он больше склонен и чем занимается в вузе. Если он радиоэлектроникой занимается, значит, будет С-300 осваивать»,— привел пример глава государства.
Продолжить армейские сборы можно и на последующих курсах. Так, молодые люди фактически побывают в армии, но не отрываясь от учебы.
«После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее»,— добавил Александр Лукашенко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Путин решил отстранить Лукашенко и взять под контроль Беларусь.
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