«Титаник» возвращается: точную копию корабля спустят на воду в 2022 году (видео)

Мир

Австралийская компания Blue Star Line создаст точную копию легендарного «Титаника» и запустит новое судно в плавание в 2022 году — ровно спустя 110 лет после того, как знаменитый корабль отправился в свой первый и единственный рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк. Об этом пишет BBC.

Проект «Титаник II» стоимостью около $ 500 млн финансирует австралийский миллиардер Клайв Палмер. По его словам, на лайнере смогут разместиться 2,4 тыс. пассажиров и 900 членов экипажа, а на борту будут предусмотрены такие же, как у «оригинальной версии» корабля, столовые, каюты, бальный зал с парадной лестницей и даже копия двигателя.

При этом новый «Титаник» планируют оборудовать современными системами безопасности и навигационными технологиями XXI века.

Свой первый рейс он совершит из судостроительной верфи в китайской провинции Цзянсу в Сингапур, оттуда отправится в Дубай, и из столицы Эмиратов начнет двухнедельный круиз в Саутгемптон. Затем корабль будет курсировать между Саутгемптоном и Нью-Йорком в летний сезон, а зимой обслуживать другие маршруты.

Напомним, на момент ввода в эксплуатацию в 1912 году британский трансатлантический пароход Titanic был самым большим судном в мире. Во время первого рейса, в ночь с 14 на 15 апреля, он столкнулся с айсбергом в водах северной Атлантики и потерпел крушение. Обломки судна до сих пор находятся на глубине 3,75 м. (timeoutdubai.com)

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Лондоне состоялась премьера фильма «Титаник» в формате 3D.

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