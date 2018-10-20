Мир

Прецедент создан: Минюст США обвинил гражданку РФ во вмешательстве в выборы

Министерство юстиции Соединенных Штатов обвинило во вмешательстве в американские выборы 44-летнюю россиянку Елену Хусьянову. Об этом сообщает издание Washington Post.

«Гражданку Российской Федерации (РФ) обвинили в организации сговора с целью вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, которые назначены на ноябрь 2018 года», — говорится в сообщении.

Согласно документам, деятельность Хусьяновой финансировалась российским бизнесменом Евгением Пригожиным (которого СМИ считают основателем одиозной «Фабрики троллей») и двумя подконтрольными ему компаниями — Concord Management и Concord Catering.

Также в США считают, что Хасьянова контролировала финансовые документы о расходах на деятельность в Штатах, в том числе на работу активистов, рекламу в соцсетях и продвижение новостей, а также регистрацию доменов.

Предварительно, бюджет кампании в период с января 2016 года по июнь 2018 года уже составил 35 млн долларов.

К обвинениям присоединились Департамент юстиции, ФБР и Департамент внутренней безопасности. Информация о Хусьяновой появилась накануне поездки советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в Москву. Ожидается, что при встрече с главой МИД РФ он поднимет вопрос российского вмешательства в американские выборы.

Напомним, несколько дней ранее Комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2018 намерена предоставить основные выводы по своему расследованию относительно вмешательства РФ в выборы США.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине озвучили план Кремля по вмешательству в украинские выборы.

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