В Украине озвучили план Кремля по вмешательству в украинские выборы

Политика

Государственным органам и «неправительственным организациям» России поставлена задача обеспечить широкомасштабную организационную, финансовую и информационную поддержку как открытых, так и завуалированных пророссийских сил в период подготовки и проведения украинских выборов . О концепции и стратегии Кремля на период президентских и парламентских выборов в Украине сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

По словам эксперта, в стратегии определено, что «вопрос объединения этих сил в единую партийную или блоковую структуру является второстепенным и не принципиальным».

«Суркову и его команде политтехнологов удалось переубедить Путина в том, что централизованное руководство штабов пророссийских кандитатов под эгидой единой команды политтехнологов (по нашим данным, речь идет о команде В. Медведчука — ИС) несёт в себе ряд организационных рисков, связанных с давними личными конфликтами в среде украинских олигархов и межгрупповыми противостояниями среди украинских политиков пророссийского лагеря», — пишет Тымчук.

Как отмечает координатор «ИС», согласно концепции Кремля, ставка будет делаться на тех политиков, которые готовы будут публично признать аннексию Крыма и поддержать проект федерализации Украины.

Вопрос поддержки автокефалии для УПЦ КП будет для таких пророссийских политиков не обязательным.

«Сурковым снят вопрос относительно обязательной поддержки позиции УПЦ МП по вопросу автокефалии УППЦ. Поэтому в Москве уже не настаивают на том, чтобы украинские политики, на которых делается ставка, обязательно декларировали свое неприятие относительно предоставления автокефалии УППЦ. Это обосновывается тем, что на период парламентских выборов в Украине Кремлём планируется приобщить к числу московских агентов влияния ряд политиков из Киева и центральной части Украины, где электорат в большей мере поддерживает идею создания Украинской поместной православной церкви», — пишет эксперт.

Напомним, после того, как Вселенский патриархат определился в вопросе автокефалии для Украины, церкви предстоит завершить полное отделение от Москвы, «полное размосковление» . Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе молитвенной церемонии на Софийской площади в Киеве. Глава государства заверил, что при создании Единой поместной церкви не будет места силовым методам, но пастве стоит и самой проявить сознательность при выборе конфессии и храма. «Разве могут называться украинскими храмы, где молятся за патриарха РПЦ Кирилла, который, со своей стороны, молится за российское войско, убивающее украинских воинов и гражданское население? Прошу задуматься над этим и паству, и верных этой конфессии», — сказал президент.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Россия будет активно влиять на украинские выборы и, в первую очередь, через свои телеканалы .

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