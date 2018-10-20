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Украина

Погода и человеческий фактор: Матиос назвал главные версии крушения Су-27 (видео)

6:50 20 октября 2018   105
Анатолий Матиос
Инф. «ФАКТОВ»

Прокуратура отрабатывает четыре основные версии причин крушения истребителя Су-27 16 октября в Винницкой области. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире одного из украинских телеканалов.

«Сейчас отрабатывают 4 основные версии — человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможна заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые привели к катастрофе», — рассказал военный прокурор.

Также Матиос добавил, что в июле самолет прошел капитальный ремонт и полную модернизацию, и с того времени налетал 20 часов, при том, что его ресурс по всем государственным техническим экспертизам был продлен на 12 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», истребитель Су-27 разбился 16 октября в районе села Уланов между населенными пунктами Хмельник и Бердичев в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета. В результате катастрофы погиб украинский пилот полковник Иван Петренко, который был заместителем командира воздушного командования «Восток». Также во время аварии разбился американский пилот, который служил в составе 144-го боевого крыла Национальной гвардии США в Калифорнии.

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