Музыка бывает опасной: Супрун дала совет меломанам

Здоровье

Слушая громкую музыку в наушниках, молодые меломаны рискуют навсегда потерять слух. Причем чтобы утрата стала безвозвратной, достаточно всего 30 минут и выставленной максимальной громкости. Об этом предупредила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

Также глава Минздрава предостерегла, что усугубить проблемы со слухом может курение. Кроме того, более чувствительны к шуму люди с генетической предрасположенностью и хроническими болезнями (например, диабетом).

«Прослушивание вашего любимого плейлиста в наушниках на высокой громкости может повредить слух так же, как звук бензопилы или мотоцикла, например. Ведь, шум, который они создают, составляет около 100 децибел. Так же звучат и ваши наушники на максимальной громкости», — объясняет и.о. министра.

Чтобы минимизировать риски, Супрун советует включать музыку в наушниках на громкости не выше 85 децибел. В большинстве устройств это около 75% от максимальной. Также важно слушать музыку в наушниках не дольше часа в день или делать паузы между «сеансами». По возможности лучше выбирать качественные шумопоглощающие наушники.

Всемирная организация здравоохранения также обеспокоена проблемой громкой музыки. По данным ВОЗ, около 1,1 миллиарда молодых людей до 35 лет рискуют потерять слух из-за того, что слушают музыку слишком громко.

В свою очередь, в Дании исследователи подтвердили, что жизнь в условиях повышенного шума может стать причиной депрессии и других психических расстройств.

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